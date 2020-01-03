Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году

За 2019 год в Украине задержали 115 711 пьяных водителей. Фото: ЧЕline

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, сколько нетрезвых водителей правоохранители остановили в прошлом году.

За 2019 год в Украине задержали 115 711 пьяных автомобилистов, сообщает Билошицкий в Facebook.

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Если водителя в состоянии алкогольного опьянения остановят первый раз, то ему грозит штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение права управлять машиной на год. За повторное правонарушение сумма взыскания увеличивается до 20,4 тыс. грн, а прав лишат на три года. В третий раз – штраф 40,8 тыс. грн и 10 лет запрещено управлять транспортным средством.

Билошицкий также напомнил, что максимальный допустимый уровень промилле в крови – 0,2 промилле.

С 1 января 2020-го вождение в нетрезвом состоянии должны были квалифицировать как уголовный проступок, но это нововведение отложили до 1 июля 2020 года.