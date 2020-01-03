Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1098
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2043
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2106
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3060
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1584
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1089
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4032
Фото
Все фото
3
4
5
3
3
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Создали компанию, которая производит легенды
Создали компанию, которая производит легенды
Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли
Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли
Глава компании разбогател на известном имени спортсмена
Глава компании разбогател на известном имени спортсмена
Видео
Все видео
Проходят тестирование новой Tesla
Проходят тестирование новой Tesla
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Евробляхеры начали жечь машины
Евробляхеры начали жечь машины
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 972
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1098
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3060
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1377
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 522
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 10:37

Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году

  Комментировать
Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году
За 2019 год в Украине задержали 115 711 пьяных водителей. Фото: ЧЕline

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, сколько нетрезвых водителей правоохранители остановили в прошлом году.

За 2019 год в Украине задержали 115 711 пьяных автомобилистов, сообщает Билошицкий в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: З сегодняшнего дня у пьяных водителей будут отбирать права

Если водителя в состоянии алкогольного опьянения остановят первый раз, то ему грозит штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение права управлять машиной на год. За повторное правонарушение сумма взыскания увеличивается до 20,4 тыс. грн, а прав лишат на три года. В третий раз – штраф 40,8 тыс. грн и 10 лет запрещено управлять транспортным средством.

Билошицкий также напомнил, что максимальный допустимый уровень промилле в крови – 0,2 промилле.

С 1 января 2020-го вождение в нетрезвом состоянии должны были квалифицировать как уголовный проступок, но это нововведение отложили до 1 июля 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько пьяных водителей задержали в 2019 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 33291
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 20547
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 18522
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11646
На обочине нашли тело 16-летней девушки
На обочине нашли тело 16-летней девушки Просмотров: 9099
Авто
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
Tesla Model 3 получила винтажный интерьер
3
 Просмотров: 126
Автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах
Автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах Просмотров: 81
Mercedes выпустит гибридный спорткар
Mercedes выпустит гибридный спорткар Просмотров: 144
Какие автомобили покупали украинцы в 2019 году
Какие автомобили покупали украинцы в 2019 году Просмотров: 558
Вступили в силу важные нормы для электромобилей
Вступили в силу важные нормы для электромобилей Просмотров: 513
Больше всего комментируют
13
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
10
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
Голосов: 13800
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua