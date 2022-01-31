Сколько будет стоить проезд по первой платной дороге Украины

Строить дорогу могут начать в этом году. Фото: Pexels

Проезд по первой платной дороге Украины будет стоить 8 евроцентов/км - 2,6 грн.

Трасса соединит Краковец Львовской области и Ривне. Она пройдет через Львов и Броды во Львовской области, рассказал заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко "Forbes Украина".

Протяженность дороги составляет 280 км. Полный проезд будет стоить 728 грн.

У платной дороги будет отдельная бесплатная альтернатива.

Технико-экономическое обоснование проекта платной дороги выполнила компания "Автомагистраль-Юг". В Укравтодоре надеются, что законопроект о концессиях будет принят в этом году. После этого объявят конкурс по выбору концессионера. Строительство может начаться уже в 2022 году.

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Концессионные дороги – это новые трассы, построенные "с нуля".

В прошлом году на закупки для ремонта дорог Кабмин потратил почти в десять раз больше, чем на материальное обеспечение армии. Потребности Укравтодора составили 347,7 млрд грн., а Минобороны – 36 млрд грн. При этом за последние пять лет закупки на военные нужды провели на 147 млрд грн.