Сколько аварий спровоцировали пьяные водители

В ДТП в Житомирской области погибли 10 человек. Фото: ТСН

За последние 3 года количество ДТП в стране уменьшилось на 10%. На 16% стало меньше аварий с пострадавшими.

Сейчас ситуация наиболее спокойная, рассказал начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев.

"На негативное представление граждан на состояние аварийности в Украине, прежде всего, влияют резонансные ДТП, в которых погибли или травмированы много людей. С начала года произошло 97 таких событий. Половина таких дорожно-транспортных происшествий происходила с участием автобусов и маршрутных транспортных средств", - рассказывает глава департамента.

Среди причин таких аварий - неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств и нарушение водителями правил дорожного движения.

"Чуть ли не самым масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысячи аварий, 349 из которых - с пострадавшими. Безопасность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - рассказал Сергеев.

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По фактам нарушений на дороге с начала 2018 составили 61 тыс. административных протоколов.

С учетом результатов анализа аварийности в Нацполиции разработали план неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. Так, к патрулированию дорог дополнительно привлекли 54 экипажа патрульной полиции и 114 экипажей групп реагирования. Ежедневно на автодорогах патрулируют 540 экипажей.

После страшного ДТП в Житомирской области в прошлую пятницу усилен контроль за безопасностью пассажирских перевозок. Теперь все пассажирские автобусы должны иметь GPS-трекеры и тахографы. На постоянной основе будут проверять перевозчиков. За отсутствие лицензии забирать транспортные средства, за переоборудование грузовых автобусов в пассажирские - штрафовать.