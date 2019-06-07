Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
Просмотров: 1044
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3826
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 40773
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2034
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3087
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5535
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3645
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
10
10
10
7
5
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Показали концепт 5-местного летающего такси
Показали концепт 5-местного летающего такси
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1899
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3978
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 603
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
суббота, 08 июня 2019 07:30

Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT

  Комментировать
Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT
Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT. Фото: из открытых источников

Skoda представила концепт нового SUV-а Vision GT на автосалоне в Шэньчжэне.

Авто построят на базе паркетника Kamiq. Но в отличие от прототипа, машина будет спортивной купе-версией "чеха".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запорожье будет производить МАЗы

Кроссовер будет иметь видоизмененный кузов и новый дизайн фронтовой и кормовой части. Среди особенностей - скошенная к заду крыша. Авто оснастили обновленной оптикой и воздухозаборниками.

Вскоре машину запустят в серийное производство.

Skoda Kamiq разработали для Европы и Китая. Но они отличаются друг от друга. В общем, европейская версия получила спортивнее внешний вид. Между тем, их можно отличить по решетке радиатора, капоте, задними фонарями, колесам, - сообщили на tsn.ua.

Skoda Kamiq - компактный кроссовер, который выпускается с 2019 года автомобильной компанией Skoda Auto.

Название "Kamiq" происходит от языка инуитов, живущих в Северной Канаде и Гренландии. Это означает способность адаптироваться к любой ситуации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 40780
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 4 Просмотров: 18667
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна Просмотров: 17955
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 15382
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе 2 Просмотров: 12328
Авто
Запорожье будет производить МАЗы
Запорожье будет производить МАЗы Просмотров: 1647
Украинцы купили авто на $200 млн
Украинцы купили авто на $200 млн Просмотров: 666
Парочка Citroen и Ford Granada - завтра стартует "Ретрофест"
Парочка Citroen и Ford Granada - завтра стартует "Ретрофест"
5
 Просмотров: 81
Horch 951, De Soto S-6, Mercedes W126 - "Ретрофест" посетит автомобильная классика
Horch 951, De Soto S-6, Mercedes W126 - "Ретрофест" посетит автомобильная классика
 Просмотров: 243
Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов
Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
52
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
7
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
4
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось
Голосов: 12036
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua