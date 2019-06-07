Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT. Фото: из открытых источников

Skoda представила концепт нового SUV-а Vision GT на автосалоне в Шэньчжэне.

Авто построят на базе паркетника Kamiq. Но в отличие от прототипа, машина будет спортивной купе-версией "чеха".

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Кроссовер будет иметь видоизмененный кузов и новый дизайн фронтовой и кормовой части. Среди особенностей - скошенная к заду крыша. Авто оснастили обновленной оптикой и воздухозаборниками.

Вскоре машину запустят в серийное производство.

Skoda Kamiq разработали для Европы и Китая. Но они отличаются друг от друга. В общем, европейская версия получила спортивнее внешний вид. Между тем, их можно отличить по решетке радиатора, капоте, задними фонарями, колесам, - сообщили на tsn.ua.

Skoda Kamiq - компактный кроссовер, который выпускается с 2019 года автомобильной компанией Skoda Auto. Название "Kamiq" происходит от языка инуитов, живущих в Северной Канаде и Гренландии. Это означает способность адаптироваться к любой ситуации.