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пятница, 19 марта 2021 17:48

Skoda выпустит лимитированную серию авто

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К 120-й годовщине участия в гонках Skoda Motorsport выпустит лимитированную серию Fabia Rally2 Evo Edition 120 из 12 машин.

Автор: Skoda
  Skoda выпустит лимитированную серию авто
Skoda выпустит лимитированную серию авто

Они отличаются от обычных Fabia Rally2 Evo улучшенными техническими характеристиками и дополнениями, информирует Auto 24.

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Автор: Skoda
  Skoda выпустит лимитированную серию авто
Skoda выпустит лимитированную серию авто

Авто будет оснащено новой подвеской, 290-сильным двигателем и интеллектуальным устройством для охлаждения задних тормозов. Дополнения к Edition 120 имеют новые магниевые диски яркого зеленого цвета, шестиугольные прожекторы, а также дополнительные решения для хранения вещей.

Автор: Skoda
  Skoda выпустит лимитированную серию авто
Skoda выпустит лимитированную серию авто

Покупатели юбилейных машин также получат модель в масштабе 1:18.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании вернуть средства за приобретенный автомобиль.

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