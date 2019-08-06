Сервисный центр МВД перестал выдавать удостоверения водителям

6 августа в работе электронной системы сервисного центра МВД произошел сбой.
В связи с этим центр временно перестал выдавать водительские удостоверения, а также прекратил их обмен и замену. Также правоохранители не выдают свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.
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"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажено. Об этом будет оперативно сообщается на Фейсбук-странице и на сайте Главного сервисного центра МВД ", - написал МВД Украины в Facebook.
Глава сервисных центров МВД сообщил, что в Украине вернут техосмотр. Это условие входит к требованиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
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