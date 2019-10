С секретной миссии вернулся американский космоплан

ВВС США доставили на орбиту новые компактные спутники.

Устройства отправили в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B, сообщили на официальном сайте BBC США.

"X-37B выполнил самый длительный на сегодняшний день полет и успешно справился со всеми поставленными задачами, - сказал представитель ВВС США Рэнди Уолден. - В рамках этой миссии среди прочего были проведены эксперименты в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил, а также была осуществлена ​​доставка небольших спутников".

Миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд - 718 дней. Следующий запуск беспилотного аппарата ожидается в 2020 году.

The X-37B Orbital Test Vehicle breaks record with 780 days in orbit after landing at @NASAKennedy's Shuttle Landing Facility at 3:51 a.m.



Learn more about its record breaking mission here: https://t.co/q3zs27xc9q pic.twitter.com/TaKWZuDClq