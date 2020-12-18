С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

18 декабря 1999 года в китайской провинции Аньхой с конвейера нового завода Chery Automobile сошел 1-й автомобиль. Седан Chery A11 — 1-я легковая машина, произведенная китайской компанией.

Компанию Chery Automobile основали 1997 года в китайском городе Юшку для промышленного производства и появления новых рабочих мест. Вскоре британское отделение компании Ford продало правительству города Юшку конвейер и другое оборудование для производства двигателя Ford 1.6 CVH.

Фото: auta5p.eu

1-й автомобиль компании Chery A11 получил название Fengyun. В Китае также использовали названия Fulwin и Windcloud.

Модель A11 представляет собой Seat Toledo 1-го поколения. Это модель, построенная испанским филиалом группы Volkswagen. Машину создали на платформе Volkswagen Group A2.

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Производство Chery A11 проводили до 2006 года. Однако еще 2003-го производитель представил Chery A15. Это рестайлинговая модель, которая получила название Amulet.

Недавно китайская компания Chery Automobile обнародовала фото и технические характеристики обновленного электрического кроссовера Chery Tiggo.