С 600 "лошадьми" и разгоном в 3 секунды - редкий спорткар реставрируют в Украине для продажи в США

В Киеве заметили разобран редкий Dodge Viper GTS 1997 года выпуска на эвакуаторе. Его планируют реставрировать и экспортировать в Америку, сообщает ТопЖыр.

По словам владельца, автомобиль проходит финальный этап подготовки к продаже. Демонтировали капот и другие детали кузова.

Автор: vehicles.exclusive Всего выпустили 1198 единиц Dodge Viper GTS

Всего выпустили 1198 единиц Dodge Viper GTS. Впервые в Украине купе Dodge появилось 8 лет назад. Его тюнинговали и увеличили мощность восьмилитрового двигателя V10 с 450 л.с. до 600 л.с. Автомобиль ускоряется до 100 км / ч за 3,3 с.

Суперкар находился в Донецке. Впоследствии его перевезли в Киев. Dodge зафиксировали на техническом фестивале OldCarLand. Последний время его видели в Броварах. Недавно редкий автомобиль выставили на продажу за $ 85 тыс.

Автор: vehicles.exclusive Всего выпустили 1198 единиц Dodge Viper GTS

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В районе Бессарабского рынка в Киеве сфотографировали гибридный суперкар Fisker Karma Q-Drive '2011-12. Таких авто существует всего 2450. Фото выложили на странице topcars_u.a в Instagram.