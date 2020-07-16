Румыны показали, каким будет самый дешевый электрический кроссовер в Европе

Фото: AutoWeek

В СМИ появились фото румынского Dacia Spring - кроссовера, который должен стать самым дешевым электромобилем в Европе.

Серийный Dacia Spring выглядит, как 5-местный электрический Renault K-ZE, который сейчас продают в Китае, сообщает AutoWeek.

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Технические характеристики авто пока неизвестны . Силовую установку Spring может позаимствовать у K-ZE. Последний оснащен 45-сильным электромотором на передней оси и аккумулятором емкостью 26,8 кВт/ч. До 100% он заряжается за 4 ч.

Максимальная скорость китайского варианта составляет 105 км/ч. Запас хода на одном заряде - 250 км.

В продажу Dacia Spring поступит в начале 2021-го. Ожидаемая цена автомобиля - €15 тыс.

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