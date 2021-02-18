18 февраля 1898 года родился итальянский автомобилестроитель и создатель автомобилей Ferrari Энцо Феррари.

После окончания Первой мировой войны Энцо Феррари устраивается работать в небольшую компанию испытателем автомобилей. Именно тогда Энцо начал заниматься гонками. В 1920-м он стал работать на компанию Alfa Romeo, на машинах которой он и участвовал в профессиональных гонках.

Автор: italian-traditions.com Родился основатель мощного автомобильного концерна

2 десятилетия продолжалась карьера Энцо в Alfa Romeo: он прошел путь от водителя до директора спортивного подразделения Alfa Racing. Параллельно с работой в Alfa Romeo Энцо Феррари в 1929 году основывает спортивное общество Scuderia Ferrari в Модене. Главной целью общества было создание перегонного команды и организация автогонок.

Автор: wikipedia.org Родился основатель мощного автомобильного концерна

Феррари делал автомобили небольшими партиями, только методом ручной сборки. Их отличала высокая скорость и уникальный дизайн. В 1969 году Энцо уступил 50% акций компании итальянскому концерну FIAT, но до 1977-го оставался президентом фирмы. Контроль над командой Scuderia Ferrari он держал в своих руках до самой смерти. Его команда стала самой мощной и титулованной в Формуле-1.

Автор: wikipedia.org Родился основатель мощного автомобильного концерна

Компания Ferrari производила гоночные машины до 1947 года. Потом начала выпуск уличных спортивных автомобилей под маркой Ferrari SpA. На протяжении всей истории компания участвует в различных гонках, особенно в Формуле-1, где имеет наибольший успех.

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Первый автомобиль с бензиновым двигателем сконструировал немецкий изобретатель Карл Бенц. Он сделал это в 1885 году в городе Мангейм, который расположен в юго-западной части Германии. Бенц получил патент на автомобиль 29 января 1886-го и начал первый выпуск автомобилей в 1888 году.