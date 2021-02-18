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четверг, 18 февраля 2021 10:32

Родился основатель мощного автомобильного концерна

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18 февраля 1898 года родился итальянский автомобилестроитель и создатель автомобилей Ferrari Энцо Феррари.

После окончания Первой мировой войны Энцо Феррари устраивается работать в небольшую компанию испытателем автомобилей. Именно тогда Энцо начал заниматься гонками. В 1920-м он стал работать на компанию Alfa Romeo, на машинах которой он и участвовал в профессиональных гонках.

Автор: italian-traditions.com
  Родился основатель мощного автомобильного концерна
Родился основатель мощного автомобильного концерна

2 десятилетия продолжалась карьера Энцо в Alfa Romeo: он прошел путь от водителя до директора спортивного подразделения Alfa Racing. Параллельно с работой в Alfa Romeo Энцо Феррари в 1929 году основывает спортивное общество Scuderia Ferrari в Модене. Главной целью общества было создание перегонного команды и организация автогонок.

Автор: wikipedia.org
  Родился основатель мощного автомобильного концерна
Родился основатель мощного автомобильного концерна

Феррари делал автомобили небольшими партиями, только методом ручной сборки. Их отличала высокая скорость и уникальный дизайн. В 1969 году Энцо уступил 50% акций компании итальянскому концерну FIAT, но до 1977-го оставался президентом фирмы. Контроль над командой Scuderia Ferrari он держал в своих руках до самой смерти. Его команда стала самой мощной и титулованной в Формуле-1.

Автор: wikipedia.org
  Родился основатель мощного автомобильного концерна
Родился основатель мощного автомобильного концерна

Компания Ferrari производила гоночные машины до 1947 года. Потом начала выпуск уличных спортивных автомобилей под маркой Ferrari SpA. На протяжении всей истории компания участвует в различных гонках, особенно в Формуле-1, где имеет наибольший успех.

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Первый автомобиль с бензиновым двигателем сконструировал немецкий изобретатель Карл Бенц. Он сделал это в 1885 году в городе Мангейм, который расположен в юго-западной части Германии. Бенц получил патент на автомобиль 29 января 1886-го и начал первый выпуск автомобилей в 1888 году.

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Дата
18
февраля

Родился основатель мощного автомобильного концерна

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