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пятница, 04 декабря 2020 13:26

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
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4 декабря 1885 года в Южной Дакоте, США, родился американский инженер Стивен Фостер Бриггс, один из основателей производственной компании Briggs & Stratton.

Свой первый продукт, прототип шестицилиндрового двухтактного двигателя, Стивен разработал еще будучи студентом. Инженер также является основателем компании-производителя лодочных моторов Outboard Marine Corporation.

Стивен Фостер Бриггс - основатель компании Briggs & Stratton
Фото: motorcities.org
Компания Briggs & Stratton
Стивен Фостер Бриггс - основатель компании Briggs & Stratton
Стивен Фостер Бриггс - основатель компании Briggs & Stratton
Компания Briggs & Stratton

После окончания учебы в Государственном колледже Южной Дакоты Стивен Бриггс стремился войти в автомобильную промышленность. Впоследствии инженер познакомился с торговцем зерном Гарольдом Страттоном. Они вместе основали предприятие Briggs & Stratton. В 1922 году их молодая компания установила рекорд в автомобильной промышленности.

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Сначала Бриггс и Страттон остановились на производстве автомобильных компонентов и небольших бензиновых двигателей. Впоследствии Бриггс приобрел патент на двигатель у компании AO Smith.

Компания Briggs & Stratton стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1928 году. Во время Второй мировой войны предприятие производило генераторы для военных нужд. Некоторые довоенные двигатели изготавливались из алюминия. Это помогло компании развить свой опыт в использовании этого материала и обеспечило развитие Briggs & Stratton.

Сейчас компания Briggs & Stratton активно осваивает производство садово-парковой и бытовой техники, а также наладила выпуск генерирующих станций высокой мощности.

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Дата
04
декабря

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

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