Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

4 декабря 1885 года в Южной Дакоте, США, родился американский инженер Стивен Фостер Бриггс, один из основателей производственной компании Briggs & Stratton.

Свой первый продукт, прототип шестицилиндрового двухтактного двигателя, Стивен разработал еще будучи студентом. Инженер также является основателем компании-производителя лодочных моторов Outboard Marine Corporation.

Фото: motorcities.org

После окончания учебы в Государственном колледже Южной Дакоты Стивен Бриггс стремился войти в автомобильную промышленность. Впоследствии инженер познакомился с торговцем зерном Гарольдом Страттоном. Они вместе основали предприятие Briggs & Stratton. В 1922 году их молодая компания установила рекорд в автомобильной промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки

Сначала Бриггс и Страттон остановились на производстве автомобильных компонентов и небольших бензиновых двигателей. Впоследствии Бриггс приобрел патент на двигатель у компании AO Smith.

Компания Briggs & Stratton стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1928 году. Во время Второй мировой войны предприятие производило генераторы для военных нужд. Некоторые довоенные двигатели изготавливались из алюминия. Это помогло компании развить свой опыт в использовании этого материала и обеспечило развитие Briggs & Stratton.

Сейчас компания Briggs & Stratton активно осваивает производство садово-парковой и бытовой техники, а также наладила выпуск генерирующих станций высокой мощности.