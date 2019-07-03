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среда, 03 июля 2019 13:19

Результаты краш-теста Tesla Model 3, которую испытывали на безопасность
4

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Tesla Model 3 испытали на безопасность благодаря краш-тесту
Фото: AutoExpress
Tesla Model 3 испытали на безопасность благодаря краш-тесту
Tesla Model 3 испытали на безопасность благодаря краш-тесту
Tesla Model 3 испытали на безопасность благодаря краш-тесту

Tesla Model 3 получила пять звезд безопасности.

На тестах в машины прекрасно работали автономные системы экстренного торможения и предупреждения о лобовом столкновении. Результаты объявляла экспертная Еврокомиссия Euro NCAP, сообщает AutoExpress.

Во время столкновения электромобиля защиту взрослого водителя составляет 96%. В этом году такой результат имеют четыре машины. В отношении детей, то уровень их защиты в салоне Еврокомиссия оценила в 86%.

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Компанию похвалили за высокий уровень безопасности. Также отметили правильное использование пространства, Tesla освободила от двигателя. Model 3 получила одни из лучших показателей безопасности за время существования Euro NCAP, добавили в комиссии.

Около половины автомобилистов считают, что автопилот Tesla полностью автономный и после его включения можно не следить за дорогой.

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