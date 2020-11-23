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понедельник, 23 ноября 2020 12:24

Renault выпустит 7-местный кроссовер

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Renault выпустит 7-местный кроссовер
Renault выпустит 7-местный кроссовер Фото:.largus.fr

Французская компания Renault планирует выпустить бюджетный кроссовер. Официальное название автомобиля еще не известно, в сети его прозвали Grand Duster. На европейский рынок кроссовер выйдет под маркой Dacia в октябре следующего года.
Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использовали для Logan и Sandero третьего поколения.

По размеру кроссовер больше, чем классический Renault Duster, его длина - 4, 5 м. Такие габариты позволили разработчикам создать 7 пассажирских мест.

Автомобиль компании Renault работает на бензиновом двигателе 1.3 TCe мощностью 140 и 160 л.с. Также автомобиль оснащен гибридной установкой 12V E-Tech, автоматической системой торможения и контроля слепых зон. Его построят не в Марокко, как другие модели кампании, а в Румынии на заводе Pitesti.

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Renault представил кроссовер под названием Kiger. Автомобиль достигает в длину 4 м и стоит более $8 тыс.

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