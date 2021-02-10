2025 года французская компания Renault представит новый электрокар. Его назовут по образцу классической модели 4L.

Модель Renault 4 известна еще под названием 4L. Ее выпускали с 1961-го до 1994 года, информирует Autocar со ссылкой на собственные источники.

Автор: Autocar Renault создаст бюджетный электрокар

Автомобиль, который производили почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира, является самым массовым французским автомобилем в истории. Всего выпустили более 8 млн экземпляров.

Автор: Autocar Renault создаст бюджетный электрокар

Модель Renault 4 является одной из лучших бюджетных универсальных машин. Сначала новинка дебютирует в виде концепта 2023-го или 2024 года, а позже состоится премьера серийного электрокара.

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