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пятница, 12 ноября 2021 18:27

Разница между классами вязкости автомобильных масел

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Вязкость – одно из основных свойств автомобильного масла. Это не постоянная величина, которая может меняться под воздействием температур. Но подбирать жидкость необходимо с учетом границ температурного диапазона, в соответствии с условиями эксплуатации и рекомендациями производителя двигателя.

  Масла с примерно одинаковым индексом могут иметь разную основу
Масла с примерно одинаковым индексом могут иметь разную основу

Классификация автомобильных масел по вязкости

Существует общая классификация масел по вязкости и условиям использования. Они разделяются на:

  1. Зимние. Такие масла имеют невысокую вязкость. Это обеспечивает эффективный холодный пуск мотора при отрицательных температурах. Сюда входят жидкости с маркировкой W (winter) 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

  2. Летние. Любое масло из этой категории отличается повышенной вязкостью, способностью надежно смазывать подвижные элементы, предупреждать нагревание. Летние масла маркируются по SAE 20, 30, 40, 50, 60.

  3. Всесезонные. Это универсальные смазывающие жидкости со средними показателями вязкости. Они разработаны специально для регионов с умеренными климатическими условиями. Преимущество их использования заключается в отсутствии необходимости замены при смене сезонов. В маркировке указываются 0W-30, 5W-40 и т.д.

Класс вязкости указывают все производители на этикетке. Масла с примерно одинаковым индексом могут иметь разную основу. Например, компания TotalEnergies предлагает синтетические и минеральные жидкости для бензиновых и дизельных двигателей. В ассортименте есть варианты с дополнительными свойствами, необходимыми для различных типов моторов.

  Масла с примерно одинаковым индексом могут иметь разную основу
Масла с примерно одинаковым индексом могут иметь разную основу

Вязкость автомобильных масел по SAE

Международный стандарт SAE регламентирует вязкость масел для всех производителей. В нем отображаются:

  1. кинематическая вязкость (определяется при температуре в 100 градусов на невысоких скоростях сдвига);

  2. пусковые свойства (сопротивление в момент запуска холодного двигателя, возможность набора пусковых оборотов при отрицательных температурах);

  3. прокачиваемость (скорость транспортировки смазывающей жидкости к парам трения);

  4. высокотемпературная вязкость (показывает эффективность смазки в летний период).

Водителю не обязательно разбираться во всех свойствах и показателях масла, чтобы правильно подобрать оптимальный вариант. Каждый тип современной смазки разрабатывается с рекомендациями от производителя. Важно ориентироваться на среднетемпературный режим в регионе эксплуатации автомобиля. Игнорируя это, можно столкнуться с неприятными последствиями в виде заклинивания двигателя сразу после запуска.

Летние масла подходят для использования при температуре не ниже 0 градусов. Зимние смазки нужно менять, когда градусник показывает 10-15 градусов. При сильном нагревании они не обеспечивают достаточную вязкость. Упростить и удешевить эксплуатацию двигателя можно, используя всесезонные жидкости.

В их составе присутствуют специальные полимерные присадки – сополимеры олефинов, стирола и диенов, полиметакрилаты и т. д. Но они хорошо работают лишь при средних температурах. На сильном морозе и в зной их характеристик недостаточно для полноценной защиты мотора. Наличие вязкостных присадок увеличивает вязкость сравнительно мало. Показатели могут меняться под воздействием скорости двигателя. Наибольшая эффективность достигается при медленной езде.

Вязкость автомобильного масла в целом влияет на качество его работы. Ее необходимо подбирать правильно, чтобы продлить ресурс двигателя, обеспечить экономный расход топлива. В основе выбора должен лежать температурный режим эксплуатации транспортного средства.

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