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четверг, 28 января 2021 16:42

Разгон до "сотни" менее 2 секунд и запас хода 660 км - начали продавать обновленные Tesla
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Разгон до "сотни" менее 2 секунд и запас хода 660 км - начали продавать обновленные Tesla
Фото: Автоцентр
Разгон до "сотни" менее 2 секунд и запас хода 660 км - начали продавать обновленные Tesla
Разгон до "сотни" менее 2 секунд и запас хода 660 км - начали продавать обновленные Tesla
Разгон до "сотни" менее 2 секунд и запас хода 660 км - начали продавать обновленные Tesla
Разгон до "сотни" менее 2 секунд и запас хода 660 км - начали продавать обновленные Tesla

Вчера компания Tesla объявила о старте продаж обновленных Model S и Model X. Заказы на них будут принимать через интернет.

В электрокарах привычный руль заменили штурвалом, который лишили верхней секции. Дисплей приборной панели стал несколько компактнее, информирует "Автоцентр".

Центральный 17,0-дюймовый монитор имеет горизонтальную ориентацию в стиле Tesla Model 3 и разрешение 2200х1300 точек. При необходимости его можно развернуть. Теперь в салонах автомобилей есть три дисплея, включая один для пассажиров второго ряда. С помощью этого экрана пассажиры могут выбирать необходимые параметры и развлекать себя во время поездки. Каждое место для пассажиров имеет площадку для беспроводной зарядки.

Базовый вариант новой Tesla Model S 2022 имеет подогрев и вентиляцию сидений, подогрев руля и лобового стекла, панорамная крыша, а также круговое подсветки салона.

От одного заряда аккумулятора обновленный электрокар проезжает 659 км. Его максимальная скорость - 248 км / ч. Для разгона до 100 км / ч потребуется 3,1 с. Электрокары также иметь полный привод и два электродвигателя.

Стоит такая Model S $ 79 990, примерно 2 млн 251 тыс. грн.

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Вариант Tesla Model S Plaid сможет проехать без подзарядки 624 км. При этом максимальная скорость электрокара составляет 320 км / ч. Для разгона до "сотни" ему понадобится менее двух секунд. Такой вариант стоит в $ 119 990, примерно 3 млн 380 тыс. грн.

Доступен еще один мощный - Plaid +. В этом случае мощность силовой установки - 1100 л. с, а максимальная скорость ограничена отметкой 320 км / ч. Старшая модификация электрокара на одном заряде аккумулятора способна преодолевать 832 км. Ее ценник - $ 139 990, примерно 3 млн 943 тыс. грн.

Кроссовер Model X обновили по той же схеме: три дисплее в салоне и руль-штурвал. Стоимость базового варианта с запасом хода 576 км составляет $ 89 990, примерно 2 млн 535 тыс. грн. Максимальная скорость - 248 км / ч.

Версия Plaid предлагает три электромотора мощностью 1020 л. с. В то же время одного заряда аккумулятора достаточно для преодоления 544 км пути. Его максимальная скорость - 261 км / ч.

В Великобритании спорткар Jaguar C-Type 1951 выпустят лимитированной серией из 8 авто.

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