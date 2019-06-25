Ралли переходят на гибриды

С 2022 Участникам Чемпионата мира по ралли, WRC, позволят использовать только гибридные машины. Фото: WRC.com

С 2022-го участникам Чемпионата мира по ралли, WRC позволят использовать только гибридные машины.

Электрическая силовая установка должна быть достаточно мощной, чтобы спорткары могли ездить в пределах городов без использования топлива. На пересеченной местности электромотор может служить лишь как вспомогательный основному.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости

Первые 3 года гонщикам позволят использовать только общую схему силовой установки. С 2025-го командам планируют дать техническую свободу в доработке мотора.

Переход на гибридные двигатели в WRC не является новинкой автоспорта. "Формула-1" использует такие технологии с 2014-го.

Между тем, французская компания Citroen заявляла, что покинет Чемпионат мира после 2020-го, если в WRC не введут технологии электрификации, сообщили на tsn.ua.

На территории стадиона "Арена Львов" прошли соревнования по автомобильному спринту. Несмотря на жаркую погоду, посмотреть автогонки пришло немало львовян.