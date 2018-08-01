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среда, 01 августа 2018 13:12

Рада рассмотрела вопрос по евробляхах

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Рада рассмотрела вопрос по евробляхах

Формула в законопроектах о еврономерах является компромиссной и устраивает представителей крупных бизнес-ассоциаций Украины, поэтому призыв Закарпатского облсовета снизить стоимость растаможивания не будет реализован. Сказала глава комитета по вопросам таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина в интервью OBOZREVATEL.

По ее словам, комитет при подготовке законопроектов № 8487 и 8488 ко второму чтению будет учитывать позиции всех сторон, но в целом нынешняя формула, закрепленная в проектах - компромиссная.

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"Предлагаемая в законопроекте формула (расчета налога при регистрации авто на еврономерах) является компромиссной между всеми сторонами. В случае радикальных изменений она не будет поддержана представителями бизнес-сообщества и крупных бизнес-ассоциаций. Поэтому при подготовке проектов ко второму чтению мы будем обсуждать в комитете со всеми сторонами. В противном случае ничего не получится", - подчеркнула Южанина.

Глава комитета добавляет, что это право Закарпатского облсовета обратиться с предложениями к любой институции.

"С самого начала рассмотрения этого проблемного вопроса, дискуссия началась с участием активистов и председателя Закарпатской ОГА. Понимаю, что проблема евроавто для этого региона очень актуальна, и поэтому становится понятным желание как можно скорее решить вопрос, то есть найти приемлемые условия. Чтобы авто были растаможены как можно дешевле. Я уверена, что компромиссное решение будет найдено и проекты законов будут приняты уже осенью".

В Украину ввозят не только легковушки на евробляхах. Также комбайны.

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Дата
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