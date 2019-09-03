Продажи электромобилей рекордно упали

По итогам июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%.
Падение продаж произошло в Китае и Северной Америке, в то же время в Европе продажи электромобилей наоборот выросли, передает Sanford C.Bernstein.
На сегодняшний день больше всего электромобилей в мире продает американская компания Tesla. Это примерно 20 тысяч единиц. Рядом с ней стоит китайская компания BYD Co. Она продает 16 тысяч электромобилей в год.
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Падение объемов продаж связывают с прекращением выплат субсидий производителям электромобилей в мире.
В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Потенциальные покупатели и любознательные автомобилисты слишком активизировались после запуска продаж Model 3.
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