Продажи электромобилей рекордно упали

Упали продажи электромобилей. ФОТО: СТС

По итогам июля 2019 года объемы продаж электромобилей в мире упали на 14%.

Падение продаж произошло в Китае и Северной Америке, в то же время в Европе продажи электромобилей наоборот выросли, передает Sanford C.Bernstein.

На сегодняшний день больше всего электромобилей в мире продает американская компания Tesla. Это примерно 20 тысяч единиц. Рядом с ней стоит китайская компания BYD Co. Она продает 16 тысяч электромобилей в год.

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Падение объемов продаж связывают с прекращением выплат субсидий производителям электромобилей в мире.

В Южной Корее магазины Tesla захлестнули толпы. Потенциальные покупатели и любознательные автомобилисты слишком активизировались после запуска продаж Model 3.