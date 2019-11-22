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пятница, 22 ноября 2019 14:02

Презентовали первый электромобиль Lexus
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Первый электромобиль Lexus
Фото: Lexus
Первый электромобиль Lexus
Первый электромобиль Lexus
Первый электромобиль Lexus
Первый электромобиль Lexus

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера первого серийного электрического кроссовера Lexus.

В движение электрокар Lexus UX 300e приводит 204-сильный электромотор, установленный на передней оси, сообщает Motor.

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Мотор питает аккумулятор емкостью 54,3 кВт/ч, которая обеспечивает кроссоверу запас хода на уровне 400 км по циклу NEDC.

Особенностью новинки стала дополнительная шумоизоляция. Управлять функциями машины и следить за ее зарядом пользователь сможет с помощью программы LexusLink на смартфоне.

В Китае и Европе електрокросовер поступит в продаж в 2020 году. В Японии - в начале 2021 года. Цены на Lexus UX 300e объявят ближе к их старту.

За пять лет в Lexus планируют выпустить пять электрических моделей в разных сегментах.

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