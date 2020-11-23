Презентовали новый Infiniti QX55

Фото: Infiniti

В основе QX55 лежит платформа с поперечным расположением двигателя, основным передним приводом и муфтой подключения задней оси. Впереди в Infiniti установлены стойки McPherson.

Кроссовер имеет оригинальную решетку радиатора, рельеф на боковых дверях, гипертрофированные ребра на капоте, противотуманные фары. Легко сплавные диски автомобиля имеют диаметр 20 дюймов. Они занимают почти всю площадь колеса.

Фирменная эмблема Infiniti на крышке багажника является кнопкой для открывания багажного отдела.

QX55 имеет 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 2 л, мощностью 268 л.с. Кроссовер будут продавать в 3 вариантах: Luxe, Essential и Sensory. Каждый вариант имеет 4 режима вождения - Standard, ECO, Sport, Personal. QX55 создали в 3 цветах: красном, синем, белом.

Салон классического варианта Luxe обшит эко-кожей. Имеет обогрев сиденья Zero Gravity, разработанный по технологии инженеров Nasa. В комплектации Luxe и Essential панель управления и дверные карты украшены металлом.

В версии Sensory салон отделан натуральным кленовым шпоном с открытыми порами.

Автомобиль рассчитан на 5 человек. Задние сиденья можно сложить или отрегулировать на 15 см вперед или назад. Infiniti QX55 оснащен мультимедийным комплексом Infiniti InTouch, имеет 2 дисплея диаметром 7 и 8 дюймом, связь 4G, LTE точку доступа, которую можно присоединить одновременно на 7 устройств. Также система автомобиля поддерживает Apple CarPlay и подключает пользователей Android. В салоне есть 4 USB-розетки. В премиальной версии авто есть проекционный дисплей и премиальная аудиосистема Bose с 16 динамиками.

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