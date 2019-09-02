Представили тизер нового электромобиля Smart

Автор: Smart Тизер электрического Smart

Автомобиль совместно разработали компании Mercedes-Benz и Geely.

Немецкая компания разрабатывала дизайн электромобиля, китайская - техническую часть, сообщает пресс-служба Smart.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля

Новый Smart на базе ForTwo от предшественников можно отличить по измененному капотом и иным передним и задним бамперами.

Автор: Smart Тизер электрического Smart

После 2020 года Smart сосредоточится на выпуске электромобилей, которые будет разрабатывать совместно с Geely. Компании планируют сделать несколько моделей, в частности В-сегмента, который быстро растет.

В марте Daimler и Geely, объявили о создании совместного предприятия, к которому перейдут все права на марку Smart. Первые автомобили они выпустят в 2022 году.