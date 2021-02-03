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среда, 03 февраля 2021 11:21

Представили обновленную модель Nissan Micra
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Представили обновленную модель Nissan Micra
Фото: АвтоПортал
Представили обновленную модель Nissan Micra
Представили обновленную модель Nissan Micra

Недавно компания Nissan представили обновленную модель Micra/March для рынка Мексики.

Авто получило передний бампер в стиле современных моделей бренда. В задней части хэтчбека изменилась пластика бампера и "начинка" оптики, сообщает АвтоПортал.

В салоне новинки появилось модернизированное рулевое колесо и другая приборная панель. Изменилась также медиасистема с 6,75-дюймовым дисплеем, которая может поддерживать сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Теперь машина имеет шесть подушек безопасности.

Обновленная модель оснащена 1,6-литровым двигателем на 106 л. с.. На выбор могут устанавливать 5-ступенчатую механическую коробку передач, или 4-позиционный "автомат".

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По объемам продаж автомобилей японская компания Toyota стала мировым лидером 2020 года. Впервые за 5 лет компания опередила своего главного конкурента - немецкую компанию Volkswagen Group.

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03
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