Представили елекропозашляховик с разгоном до сотни за 4,5 секунды

Фото: motor1.com

Компания Spark Racing Technology разработала электрический внедорожник. 558-сильный электродвигатель машины способен разогнать 1650-килограммовый автомобиль до 100 км/ч за 4,5 секунды.

В основе машины лежит стальная рама, а кузов выполнен в виде легких панелей.

Новая машина создана для спортивной серии Extreme E, которая, по замыслу создателей, должна проходить уже с 2021 в самых отдаленных уголках планеты.

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Создатель кольцевой серии ABB FIA Formula E для электромобилей Алехандро Агаг готовится к запуску новой, теперь уже внедорожной, гоночной дисциплины. Все участники чемпионата Extreme E будут соревноваться на машинах ODYSSEY 21.

Спортивным коллективам позволят дорабатывать техническую начинку внедорожников.

Тесты ODYSSEY +21 начнутся осенью 2019 года. Весной 2020 электромобили передадут командам-участникам новой серии. Сам чемпионат Extreme E стартует зимой 2021 в районах мира, пострадавших от изменений климата: в Арктике, Гималаях, Сахаре, лесах Амазонки и островах Индийского океана. Об этом сообщили на motor1.com.

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