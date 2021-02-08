Отныне предприниматели смогут контролировать оплату штрафов за нарушение ПДД за всеми транспортными средствами. Речь идет о начале работы мультифункционального сервиса для украинских водителей Штрафы UA.

Сервис позволяет контролировать до 10 машин и получать сообщения не только по штрафам ПДД, но и штрафам, которые составили на водителей. Это дает возможность своевременно платить штрафы и избегать ситуации ареста автомобиля в случае неуплаты водителем или бывшим наемным сотрудником, информирует пресс служба компании разработчика.

Для того, чтобы контролировать уровень ответственного вождения среди сотрудников предприятия, необходимо установить сервис на смартфонах водителей. Это позволит получать аналитику о стиле вождения каждого наемного работника тавикористовуваты ее для формирования системы мотивации.

Автор: Штраф UA Предприниматели смогут контролировать стиль езды своих водителей

"Мы проанализировали ситуацию с оплатой штрафов в Украине и обнаружили, что предпринимателям с небольшим автопарком нужна функция, которая помогает контролировать наличие постановлений не только по каждому автомобилю, но и за водителями. Сервис позволяет отследить возникновение и оплату штрафов ПДД наемных сотрудников, которые пользуются авто предпринимателя. Нередко штрафы продолжают числиться за автомобилями владельца бизнеса ко времени возникновения неприятностей, - рассказывает основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров. - Вместе с тем без должного контроля за просроченные платежи в черный список должников Государственной исполнительной службы попадают владельцы машин, которые передали авто напрокат. В результате о наличии штрафа узнают уже в ситуации, когда Исполнительная служба назначила дополнительные санкции за неуплату. Например, арест банковского счета или конфискация транспортного средства прямо в дороге. Нарушители же остаются "в стороне", а следовательно штраф не выполняет своей функции. Часто такое положение дел наносит серьезный ущерб предпринимателю, а в период пандемии может стать точкой невозврата ".

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Оформив ежемесячную или годовую подписку, любой предприниматель может зарегистрировать в приложении до 10 автомобилей и ввести данные водительских удостоверений наемных работников, которые ими управляют. Это позволяет руководителю предприятия своевременно получать уведомления о новых штрафах во время фиксации нарушений, накладывать платежи на виновных и проверять статусы их погашения.

Сейчас функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей уже доступна в сервисе Штрафы UA, который работает на операционной системе iOS. В ближайшее время она появится в приложении на Android.

Вскоре в приложении Instagram может появиться новая функция. Речь идет о прототипе историй с вертикальной прокруткой. Так сервис может начать конкурировать с TikTok.