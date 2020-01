Появился тизер серийного электромобиля Citroen

27 февраля 2020 года компания Citroen готовится представить новый серийный электрокар на выставке в Париже.

Тизер машины появился на странице французского бренда в Twitter.

Судя по очертаний авто, Citroen решил пустить в серию прототип Ami One Concept, который представили на Женевском автосалоне 2019 года.

Машину оснастят автопилотом. Ее можно будет вызвать через мобильное приложение. На одном заряде электромобиль сможет проехать до 100 км и развивать скорость 45 км/ч.

В компании считают, что в будущем электромобиль может заменить скутеры, велосипеды и другой транспорт. Машина может вместить до двух человек. Вероятно ее будут квалифицировать как квадроцикл.

For 100 years, Citro"n has made automobile accessible to all. In 2020, Citro"n will make electric available to all! Happy new year! #ËlectricForAll #Inspir"dByYouAll pic.twitter.com/Nq7Sty4CJs