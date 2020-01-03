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суббота, 04 января 2020 07:25

Появился тизер серийного электромобиля Citroen
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Серийный электромобиль Citroen
Фото: auroexpress
Серийный электромобиль Citroen
Серийный электромобиль Citroen
Серийный электромобиль Citroen

27 февраля 2020 года компания Citroen готовится представить новый серийный электрокар на выставке в Париже.

Тизер машины появился на странице французского бренда в Twitter.

Судя по очертаний авто, Citroen решил пустить в серию прототип Ami One Concept, который представили на Женевском автосалоне 2019 года.

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Машину оснастят автопилотом. Ее можно будет вызвать через мобильное приложение. На одном заряде электромобиль сможет проехать до 100 км и развивать скорость 45 км/ч.

В компании считают, что в будущем электромобиль может заменить скутеры, велосипеды и другой транспорт. Машина может вместить до двух человек. Вероятно ее будут квалифицировать как квадроцикл.

Citroen C3L 2020 - новый бюджетный седан, построенный на платформе хорошо известной и достаточно популярной модели Citroen C-Elysee.

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