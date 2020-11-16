Появились первые фото Kia Sportage нового поколения

Kia Sportage нового поколения официально представят в апреле 2021 года, но новинку уже заметили на знаменитом треке в Нюрбургринге.

Несмотря на камуфляж, можно разглядеть много подробностей, пишет motor1.com.

Новый Sportage имеет острые, более рубленые формы, чем у предыдущего поколения. Модель получила четко очерченный профиль. Передняя оптика также стала более резкой.

Фото: motor1.com

Ожидается, что Sportage получит множество версий двигателя и трансмиссии, которые будут отличаться на разных рынках. Доступными будут бензиновые, дизельные и гибридные версии. А также варианты с передним или полным приводом. Допускают, что начнут выпускать и версию с длинной базой.

Sportage - самая продаваемая модель бренда Kia в Украине. Много лет она является лидером сегмента компактных кроссоверов. Продажа модели должна стартовать до конца следующего года.

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Amazon планирует использовать электротранспорт в доставке товаров. Это часть плана по переходу на нулевые выбросы и безуглеродные технологии до 2040 года. В феврале компания объявила, что закажет грузовики у автопроизводителя Rivian, а в октябре опубликовала первое видео с такими машинами.