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четверг, 05 сентября 2019 12:51

Porsche презентовала свой первый электрокар

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Porsche презентовала свой первый электрокар
Максимальная скорость обеих версий электрокара - 260 км/ч. Фото: из открытых источников

Компания Porsche представила первый электромобиль - спортивный седан Taycan. Новинку сделали в двух версиях - Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Премьера одновременно состоялась в Северной Америке, Китае и Европе.

"Taycan является связующим звеном между наследием и будущим. Он продолжает историю успеха бренда, которым восхищались и от которого волновались люди во всем мире на протяжении более 70 лет", - сообщил на сайте компании председатель правления Porsche AG Оливер Блум.

Новый четырехдверный спортивный седан - это уникальное сочетание типичной для Porsche динамики, сетевой интеграции и пригодности к повседневной эксплуатации. Taycan стал первым в мире серийным электромобилем с бортовой системой на 800 вольт, тогда как другие электрокары используют 400-вольтовую схему.

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Для пробега 100 км этим моделям Porsche Taycan хватает 5 мин зарядки. Запас хода Turbo S - 412 км, а Turbo - 450 км. Максимальная скорость обеих версий электрокара - 260 км/ч.

Автокомпания Audi показала на тизере свой электрокар с "радикальным" дизайном AI: Trail offroad. Концепт отражает образ электрического внедорожника будущего от Audi.

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Дата
05
сентября

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