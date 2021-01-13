Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии

Компания Porsche решила отметить 25-летие юбилей родстера выпуском лимитированной серии Boxster 25 Years.

Boxster 25 Years будет изготовлен тиражом всего 1250 экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В дизайне авто используются элементы концептуального Boxster, который дебютировал в 1993 году. Новинка построена на базе самой мощной современной версии родстера - 718 Boxster GTS 4.0

"В списке базовых опций новинки является активная спортивная подвеска PASM, которая имеет уменьшенный на 10 мм дорожный просвет, а также система векторизации тяги PTV с механическим дифференциалом ограниченного трения. Автомобиль способен развивать скорость до 293 км/ч, а на разгон до первой" сотни "версия с PDK и стандартным пакетом Sport Chrono нужно всего 4 секунды", - говорится в сообщении.

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Боковые воздухозаборники, вставки в переднем бампере и 20-дюймовые диски окрашены в уникальный цвет Neodyme, рамку лобового стекла сделали черной, а пробку бензобака и патрубки выхлопной системы покрыли хромом. Покупатели смогут выбрать между белым, черным или серебристым цветом кузова.

Салон отделан бордовой кожей и вставками из полированного алюминия, а в качестве альтернативы можно черный интерьер. В базовую комплектацию вошли спортивные кресла с регулировками в 14-ти направлениях, спортивное рулевое колесо GT с подогревом и кожаной отделкой и другие приятные и полезные опции.

С марта в Украине продают Porsche Taycan. Это один из самых совершенных электромобилей в мире с возможностью быстро заряжаться. Модель предлагается в трех версиях - 4S, Turbo, Turbo S. Они отличаются скоростью разгона, мощностью, запасом хода и другими особенностями.