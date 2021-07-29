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суббота, 31 июля 2021 23:46

Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
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Opel Zafira Life
Фото: Владимир Мукан
Opel Zafira Life
Opel Zafira Life
Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

Новый Opel Zafira Life начали продавать в Украине в прошлом году. Машина стала значительно больше предыдущего поколения модели. Внешне напоминает большой микроавтобус, а внутри - устроена как премиальные минивэны.

Чтобы ближе познакомиться с новинкой, берем ее на тест-драйв.

Знакомство

Хотя по размерам Opel Zafira Life - это микроавтобус, производитель позиционирует модель как минивэн. Построена машина частично на платформе EMP-2. Имеет такой же кузов, как и однотипные микроавтобусы Peugeot, Citroen, Toyota. Внешне отличается от них лицевой частью, эмблемами и некоторыми другими элементами дизайна.

Opel Zafira Life рассчитана, в первую очередь, на перевозку пассажиров с комфортом легкового автомобиля. Поэтому салон имеет массивные широкие сиденья, столик и другие удобства.

Авто предлагают в двух вариантах длины кузова - на 4,9 метра и 5,3 метра в двух комплектациях - дешевой Enjoy и дорогой Business Innovation.

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Можно выбрать из один из двух дизельных двигателей различной мощности, автоматическую или механическую коробку передач. Цена модели стартует от 1 млн 106,7 тыс. грн.

Имеет такой же кузов, как и однотипные микроавтобусы Peugeot, Citroen, Toyota

Тестовая машина имеет комплектацию Business Innovation с 180-сильным 2-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и дополнительными опциями. Стоит такая от 1 млн 370,6 тыс. грн.

Дизайн машины

Модель выглядит современно. Нижняя линия решетки радиатора напоминает улыбку. Фары оснащены ксеноном с линзами, ниже есть линия ходовых огней. Еще ниже в бампере установлены противотуманки. Они, кроме основной функции, еще подсвечивают в темноте повороты. После поворота руля в определенную сторону автоматически включается соответствующая фара.

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Боковые раздвижные двери установлены с двух сторон. В дверные ручки встроены сенсоры бесключевого доступа. Достаточно коснуться ручки - и срабатывает центральный замок. Интересно, что боковые задние двери имеют электропривод. Их можно открывать четырьмя способами - из салона, с брелка, сенсором для ноги в районе заднего бампера и традиционным способом за ручку.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

Колесные легкосплавные диски автомобиля - двухцветные, по дизайну напоминают колеса легковых моделей. Клиренс машины - 17 сантиметров. Благодаря небольшим свесам бамперов авто может с легкостью заезжать на высокие бордюры.

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Дверца багажника - большая. На ней установлена камера заднего обзора. Жаль, что не имеет омывателя линзы. В этом месте камера быстро опыляется.

Осматриваем багажник

В Opel Zafira Life дверцу багажника можно открыть не только полностью. А есть возможность открыть только окно - для того, чтобы положить легкие вещи. Дверца багажника, в отличие от боковых дверей, не имеет электропривода. Хотя в этом случае он бы облегчил открытия тяжелых дверей.

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Багажник прямоугольной формы. Загрузочная высота очень удобна. Есть здесь и крюки для крепления груза. Еще борт можно использовать как скамейку с крышей.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

В нашей версии тестового автомобиля багажник примерно на тысячу литров. Это как два багажных отсека больших седанов С-класса или двух кроссоверов Б-класса. А если сложить сиденья, то отсек для груза будет в 4,5 тысячи литров.

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В салон поместится кровать, холодильник или книжный шкаф. Грузоподъемность машины - более 1 тонны 100 килограммов.

Заглядываем под капот

Крышка моторного отсека в Opel Zafira Life короткая. Двигатель размещен в глубине ближе к месту водителя. Сам силовой агрегат здесь - 2-литровый турбодизель на 180 "лошадей".

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Двигатель соответствует экологическому классу "Евро-6". Он работает в паре с японской 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач "Айсин".

Заходим в салон

В салоне Opel Zafira Life 5 индивидуальных сидений, обтянутых кожей. Два ряда с ними стоят один напротив другого. По центру - раскладной стол. Окна можно затемнять специальными встроенными в двери шторками-ролетами. Подобные устанавливают в машины представительского класса. У водителя впереди - еще одно место для пассажиров.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

В салоне разместили розетку на 220 вольт, розетка на 12 вольт и систему вентиляции и кондиционирования.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

За рулем

Посадка за рулем высокая. Водитель тут сидит выше, чем в большинстве кроссоверов.

Торпеда выполнена из практического твердого пластика. У места водителя есть немало ниш и карманов для мелких вещей. Между сиденьями много места для рюкзака или компактной чемоданы.

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В дверях есть можно поместить двухлитровую бутылку с водой и мелочь. Под сиденьем есть ящик с домкратом.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

Кстати, само сиденье имеет электропривод, подогрев и массаж. Есть в кресла и откидной подлокотник.

Боковые задние двери имеют электропривод. Их можно открывать четырьмя способами - из салона, с брелка, сенсором для ноги в районе заднего бампера и традиционным способом за ручку

Блок управления климатом удобен. Легко найти нужные настройки. Мультимедийная система работает четко, здесь есть все необходимое - музыкальные настройки, карта, взаимодействие с современными смартфонами. Приятно, что меню мультемедийки и панели приборов переведены на украинский. Он здесь грамотный, сообщения появляются везде.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

Уже в начальной комплектации "Енжой" машина имеет круиз-контроль, 2-зонный "климат", кондиционер для задней части салона, подогрев передних сидений, камеру заднего обзора, датчики парковки, контроль "слепых зон" зеркал заднего вида, солнцезащитные шторки на окнах, второй и третий ряд сидений по три места в каждом, 7-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, датчик света, датчик дождя. В тестовой полной добавляется к этому всему еще проекционный дисплей, боковые шторки безопасности, программируемый предпусковой подогреватель Webasto, сенсорное отпирания и электропривод боковых дверей, кожаные сиденья и тому подобное.

Едем

Стартует с места машина легко. Ощущаются большие габариты модели и вес. Но за несколько часов к этому привыкаю.

Двигатель у авто - тяговитый. Ему достаточно менее 9 секунд, чтобы разогнать минивэн до 100 километров в час. Коробка передач переключается незаметно. А пользоваться такой шайбой переключения, а не традиционной ручкой, удобно. После того, как глушу двигатель, машина автоматически переходит на "паркинг".

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

Подвеска настроена неплохо, иногда она напоминает о своем грузовом характере - немного "козлит" на высоких лежачих полицейских. А вот мелких выбоин практически не ощутимо. На скорости по ровной дороге автомобиль не трясет и не дергает, даже если дорога не идеальная.

Руль дает обратную связь. Радиус разворота здесь здесь меньше, чем я ожидал - 11 метров. Это означает, что можно развернуться везде, где это сделает габаритный рамный внедорожник.

Не слишком удобно, что в педаль тормоза находится выше педаль газа. Хотелось, чтобы они все же были на одном уровне.

Автор: Владимир Мукан
  Opel Zafira Life
Opel Zafira Life

Боковые зеркала хотелось бы чтобы были больше. Но в целом претензий к ним нет, они за счет специального стекла нормально охватывают пространство позади. Еще и имеют индикаторы мертвых зон видимости. Не хватает мне отдельного зеркала для салона. Такое видел в "Ситроена Берлинго" и "Пежо Рифтер". Через него можно контролировать поведение пассажиров в салоне.

Относительно расхода топлива, то дизельный двигатель в городе потребляет до 7 литров горючего в городе и до 6 - на трассе.

Автор: Владимир Мукан
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