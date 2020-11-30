Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный "француз" DS 7 Crossback

Фото: Владимир Мукан

DS 7 Crossback - один из самых технологичных автомобилей французского концерна PSA Таким ездит президент Франции Эмануэль Макрон.

Кроссовер построен на той же платформе, что и Peugeot 5008 - ЕМР2. Модель продают в Украине с прошлого года. Предлагают в четырех комплектациях. Все варианты - переднеприводные. Их оснащают 2-литровым турбодизелем и 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Берем на тест-драйв максимальную комплектацию "Гранд Шик" с дополнительными опциями. Стоит такая свыше 1,3 млнгривен

История модели

Треугольник с зигзагом - это стилизованная название бренда DS. В переводе с французского - "богиня".

Именно так называлась революционная как для 50-х годов модель Citroеn. Она имела передний привод, гидро-пневматическую подвеску, односпицевый ​​руль, сцепление, какое автоматически срабатывало при переключении передач. На Citroеn DS 1955 ездил президент Франции Шарль де Голль и многие французские киногерои. Среди них - Луи де Фюнес и Жан Маре, игравший роль Фантомаса.

С 2013 года "Ситроен" выделил DS в суббренд, а несколько лет назад - в отдельную премиальную марку со своей эмблемой и слоганом "Дух авангарда".

Как выглядит?

Дизайн машины сделали по принципу сдержанной роскоши. С одной стороны, на кузове едва заметны ребра жесткости и выштамповки, с другой - есть яркое оснащение и светотехника, какая подчеркивает статус модели.

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Достаточно нажать кнопку центрального замка на брелке - и светодиодные фары устраивают целое шоу. Три линзы, как драгоценные украшения, вращаются несколько раз вокруг своей оси, демонстрируя свои возможности. Светят они действительно хорошо - умеют направлять пучок света в сторону поворота руля, переключаться с ближнего на дальний и наоборот, меняют яркость и ширину светового луча в зависимости от скорости машины.

В лицевой части расположены десяток датчиков и несколько камер. Машина имеет устройство ночного видения, потеплу определяет на дороге людей и животных. Кроме этого, есть специальная камера, которая снимает тип дорожного покрытия, передает информацию на блок управления и он в режиме реального времени перестраивает подвеску. На ровной дороге настройки будут одни, на бездорожье - другие.

Двери сделаны таким образом, что закрывают часть порога. Благодаря этому одежда водителя не пачкаться об кузов автомобиля. В блоке зеркал встроен фонарь, который вечером подсвечивается зону возле машины.

18-дюймовые колеса имеют легкосплавные диски с алмазным напылением. Это покрытие значительно прочнее окрашенные или хромированное. Кроме того, во время движения на нем можно заметить своеобразный блеск.

Что под капотом?

Капот не имеет привычной ножки. Он видчинеться на амортизаторах. Сердце автомобиля - 2-литровый турбодизель на 180 лошадиных сил. Это надежный силовой агрегат, который потребляет в среднем 5 литров на 100 километров. Двигатель соответствует требованиям евро-6, это означает, что его нужно заправлять мочевиной. Коробка передач - 8-ступенчатая японской марки "Айсин"

Какой багажник?

Багажник можно открыть 4 способами двойным нажатием кнопки из салона, с брелка, кнопкой багажника или ступней - проведя под датчиком бампера. Кстати, сенсор здесь настроен лучше, чем в других моделях "Пежо-Ситроен".

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Багажник - вместительный, на 628 литров. В нем традиционно для кроссоверов есть розетка на 12 вольт, крюки для крепления груза и места для мелких вещей. Первую фальш-пол можно закрепить с фиксаторами, чтобы не поддерживать головою.У второй является крюк, ее можно закрепить, если нужно доставать докатку.

Спинки задних сидений можно складывать по помощью рычагов в боковинах багажника. Тогда отсек увеличивается до 1752 литров.

Сколько места для пассажиров?

Сзади просторно для людей высокого роста. Места хватает и для головы, и для коленей. Свободно сядет трое взрослых. С преимуществ - электропривод положения спинки заднего сиденья, отдельная вентиляция, 2 порта для зарядки телефонов и сенсорные фонари. Единственное, чего не хватает - это подогрева сидений и регулировка подушки сиденья. Обычно в кроссоверах высокого класса встраивают подогрев подушки дивана.

ли приборов.

В треугольных выштамповках вокруг рычага коробки передач замаскировали кнопки электростеклоподъемников, центрального замка, и кнопки электрического блокировщика задней двери.

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Пастик везде мягкий, сиденья, руль и карты дверей обтянуты кожей. Покрытия над над бардачком и на картах дверей имеет оригинальную фактуру, похожую на декоративную штукатурку.

Подобно ценных колец сделали регулятор звука и манипуляторы на руле. Как оказалось, это не только оригинально, но и удобно. А вот сенсорные кнопки не лучшее решение - не хватает обратной связи после нажатия, приходится постоянно проверять запустил ты ту или иную функцию или нет. Также было бы хорошо разместить ЮСБ-порт где-то ближе к водителю. В дороге вставить в него флешку трудно.

Передние сиденья удобны. Они автоматически подсовывают водителя к рулю. Имеют память, электропривод, подогрев, электрическую вентиляцию и массаж. В них комфортно ездить на дальние расстояния. Даже после тысячи километров спина не устает.

Изюминкой торпеды есть часы видомового французского бренда "БРМ". Он выезжает, как только водитель запускает двигатель автомобиля. Кстати, кнопку запуска разместили в нетипичном месте - по центру торпеды.

Из-за этого огромный 12-дюймовый монитор мультимедийной системы стандартно можно видеть изображение с камер, настраивать климат-контроль и управлять музыкой. Интересно, что через него можно выбирать атмосфру в авто. В зависимости от режима включается определенный цвет подсветки, стиль массажа, музыка и режим езды. Единственный ее минус - здесь нет украинского языка.

Стиль отображения информации на панели приборов можно изменять в зависимости от потребности. Можно чуть не на всю панель включить навигатор, эксплуатационные показатели или отображение из системы ночного видения.

Авто также оснащено премиальной французской системой "Фокал", беспроводной зарядкой для телефона, навигацией, системами "андроид авто" и "еплкарплей", безключоввим доступом.

Как едет?

Автомобиль едет по-взрослому. При минимальных шумах и вибрациях живо ускоряется. Кстати, запас мощности ощущается даже на скорости 170 километров в час.

Две камеры, вмонтированные возле руля, распознают усталость водителя. Стоит ему моргать чаще, чем обычно, как авто предложит отдохнуть. С полезных систем здесь есть еще мониторинг мертвых зон видимости и удержания автомобиля в своей полосе. Стоит случайно выехать ла линию, как авто возвращает машину на место.

Одного цельного характера у автомобиля нет. Он существенно меняется после переключения режимов езды. В режиме "комфорт" кроссовер идет очень мягко и раскачивается на неровностях, в спортивном становится жестче с более острым рулевым управлением и рыком двигателя, характерным для спортивных машин. Есть еще режим снега, дождя и тому подобное.

Коробка передач переключает скорости незаметно.

DS 7 Crossback - это сложный и технологичный автомобиль премиального класса. В нем удачно объединили смелые дизайнерские и технические решения. Внешне и внутри машина не похожа на других. И электроника "Кросбека" умеет немало.