Показали возведение первой украинской бетонной автодороги

Строительство бетонной трассы Днепр - Решетиловка на Полтавщине, показали на новом видео. Дорожники разрабатывают грунт для расширения национальной трассы.
Специалисты работают за селом Свечкарево Кобеляцкого района. Подрядчик снимает растительный слой почвы с помощью спецтехники.
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На ролике видно, что часть первой в Украине бетонной трассы уже проложена, а на небольшом отрезке дороги работают сразу четыре экскаватора.
На Полтавщине уже открыли движение на 12 км новопостроенной бетонной трассы Днепр - Решетиловка. Во время реконструкции шоссе его параллельно расширили от двух до четырех полос движения. Каждая из которых имеет ширину 3,75 м.
Об этом сообщили на tsn.ua.
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