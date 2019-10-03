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пятница, 04 октября 2019 07:25

Показали тизер первого электромобиля Volvo
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Первый электромобиль Volvo
Фото: Volvo
Первый электромобиль Volvo
Первый электромобиль Volvo
Первый электромобиль Volvo

Автомобиль должен стать самым безопасным в модельном ряду Volvo.

Электромобиль создали на базе кроссовера XC40, сообщает пресс служба Volvo.

Судя по изображениям, электромобиль получил целостную панель вместо радиаторной решетки и 19 и 20-дюймовые колесные диски.

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Volvo XC40 Electric будет доступен в восьми цветах. Их можно комбинировать с черной крышей.

Из-за особенностей конструкции передней багажник вышел на 30 л. Презентация первого электромобиля от Volvo запланирована на 16 октября 2019 года.

В рамках стратегии Vision 2020 для безопасности Volvo ограничит скорость новых автомобилей до 180 км/ч.

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