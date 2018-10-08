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понедельник, 08 октября 2018 20:50

Показали редкий Packard, на котором принимали парады
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Фото: Елена Капник

На 9-м крупнейшем техническом фестивале Украине OldCarLand показали Packard Super Eight 1935 выпуска. На праздник авто привезли из Днепра.

Стоимость Packard оценивают в $ 500 тыс. Автомобиль класса люкс компания Packard выпускала в американском штате Мичиган.

Авто имеет вертикальную решетку радиатора и массивные крылья. Сверху на крыльях - большие овальные фары. Снизу - круглые. С обеих сторон лобового стекла также выступают фары. На капоте - хромированный птица.

Автор: Владимир Мукан
  Стоимость Packard оценивают в $ 500 тыс.
Стоимость Packard оценивают в $ 500 тыс.

Двери открываются навстречу друг другу. У окон передних дверей - круглые зеркала. Со стороны водителя на крыле установили дополнительное колесо. Над ним - сигнал-дудка. Под порогом - подножка.

Авто имеет переменную кожаную крышу. Сзади на нем - прямоугольное окно. Дверь багажника открывается вверх. У них маленькие красные фонари. Есть отдельная подставка для чемоданов, прикрепленная у заднего бампера.

Автор: Елена Капник
  Во время реставрации в Packard обшили кожей салон. На заднем ряду сидений установили столик с мини-баром.
Во время реставрации в Packard обшили кожей салон. На заднем ряду сидений установили столик с мини-баром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand

В интерьере салона - кожа. Середина авто современная, в ретростиле. Окна и двери отделаны деревом. Приборы расположены по всему периметру панели приборов. В дверь встроили динамики. На заднем ряду сидений - столик с мини-баром.

"Это был один из трех первых автомобилей компании, которые попали в Советский Союз. На автомобиле в Киеве после войны принимали парады. Реставрировали автомобиль в мастерской DCS четыре года. Внешний вид приближен к оригиналу. Искали долго комплектующие. На 70 процентов Packard укомплектован "родными" деталями. Не "родные" - силовой агрегат, трансмиссия, ходовая часть. В белый цвет перекрасили кузов. Салон перетянули кожей. Заказывали специальную обивку", - рассказывает Gazeta.ua Сергей Любченко из Днепра.

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Под капотом - 6,3-литровая рядная восьмерка от BMW /. Мощность двигателя мотора - 145 л. С. Максимальная скорость машины составляет около 150 км / ч.

На фестивале автомобиль наградили как лучший кастом-автомобиль.

28 сентября начался крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. Мероприятие длилось 3 дня на территории столичного ВДНХ, на проспекте Глушкова, 1. На празднике показали около 1 тыс. Старых транспортных средств со всей Украины и мира. В частности, Латвии, Литвы, Польши, Германии.

Автор: Елена КАПНИК
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