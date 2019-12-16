Показали концепт бюджетного Cybertruck

Портал TopSpeed.com опубликовал компьютерную визуализацию электрокара, который может появиться на рынке и стать бюджетной моделью Tesla Cybertruck Илона Маска.
Машина получила аналогичный дизайн, что и Cybertruck. Ее стоимость составляет $ 25 тыс. Это почти в два раза меньше пикапа ценой $ 40 тыс, сообщает Motor.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan Leaf "научился петь"
Машину назвали Cybercar. Пятидверная легковушка значительно меньше пикапа. Линию капота, крыши и остекления позаимствовали у Cybertruck.
Для того, чтобы Cybercar стал дешевле другой модели Tesla, разработчики пожертвовали емкостью батареи, запасом хода, мощностью и отказаться от окраски кузова. Такой электромобиль будет проезжать около 320 км.
22 ноября основатель Tesla Илон Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, что используется компанией SpaceX в строительстве ракет.
Комментарии