Показали концепт бюджетного Cybertruck

Автор: TopSpeed.com Cybercar за $ 25 тыс.

Портал TopSpeed.com опубликовал компьютерную визуализацию электрокара, который может появиться на рынке и стать бюджетной моделью Tesla Cybertruck Илона Маска.

Машина получила аналогичный дизайн, что и Cybertruck. Ее стоимость составляет $ 25 тыс. Это почти в два раза меньше пикапа ценой $ 40 тыс, сообщает Motor.

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Машину назвали Cybercar. Пятидверная легковушка значительно меньше пикапа. Линию капота, крыши и остекления позаимствовали у Cybertruck.

Для того, чтобы Cybercar стал дешевле другой модели Tesla, разработчики пожертвовали емкостью батареи, запасом хода, мощностью и отказаться от окраски кузова. Такой электромобиль будет проезжать около 320 км.

22 ноября основатель Tesla Илон Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, что используется компанией SpaceX в строительстве ракет.