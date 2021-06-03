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четверг, 03 июня 2021 12:48

Показали концепцию электрического автомобиля-самолета

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Показали концепцию электрического автомобиля-самолета
Автомобиль-самолет, взлетает. Компьютерная графика / Embraer / Solent News

Авиакосмическая компания представила дизайн летающего электромобиля, который планирует выпустить в течение 50 лет.

Автомобиль-самолет Pulse Concept создан бразильской самолетостроительной фирмой Embraer. Об этом пишет Mirror.

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Летающий автомобиль Embraer будет вмещать стеклянную капсулу, прикрепленную к крыльям и хвосту, которая сможет взлетать и приземляться вертикально. На земле капсула будет помещена в колесное транспортное средство. Водитель сможет взлететь без надобности переседать с автомобиля в летаючею капсулу. Конструкция, основанная на технологиях "умного" стекла и сплавов металлов, обеспечит обзор на 360°.

Дата появления самолето-автомобиля Pulse будет зависеть от совершенствования технологий твердотельных батарей. Четыре винта самолета будут приводиться в движение четырьмя электродвигателями.

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