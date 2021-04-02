Показали, какой вид может иметь обновленная версия ZAZ Lanos

В сети показали, как будет выглядеть обновленная версия ZAZ Lanos.

Представленный вариант очень похож на Renault Logan, свидетельствуют фотографии опубликованные Autocentre.

Модель существует около 20 лет и сейчас на ZAZ не выпускается. Судя по тому, что презентованный в сентябре купе-кроссовер Renault Arkana будет производиться на мощностях "Запорожского автомобильного завода", вполне возможно, что новая версия популярного бюджетника, тоже не станет оригинальной разработкой.

Украинский Lanos имеет и отличительные детали знакомого дизайна - это новые фары и решетка радиатора. Для удешевления производства можно не красить корпуса наружных зеркал в цвет кузова и отказаться от дополнительной хромированной отделки. Основная часть узлов и агрегатов вместе с кузовом и салоном могут поступать на завод в виде румынских машинокомплектов, ведь именно Румыния собирает Dacia Logan.

Автор: autocentre.ua

На происхождение модели указывает сходство рисунков с концептом ZAZ Lanos M, представленным в 2007 году. На конвейер отправить автомобиль планировали в 2009-м, но этого так и не произошло.

Автор: autocentre.ua

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В сеть попали фото уникальных ZAZ, которые так и не были выпущены в продажу. Их экспозиции были представлены на выставке "Автодизайн-88".