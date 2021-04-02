Показали, какой вид может иметь обновленная версия ZAZ Lanos

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
1 Просмотров: 234
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 144
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 486
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1008
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 720
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
3
7
7
7
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
На продажу выставили лимузин в виде самолета
На продажу выставили лимузин в виде самолета
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Рассекретили новый кроссовер Hyundai
Рассекретили новый кроссовер Hyundai
Видео
Все видео
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч.
Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч.
Смастерили гибрид авто из "Запорожца"
Смастерили гибрид авто из "Запорожца"
Как танковый полигон: показали худшую дорогу
Как танковый полигон: показали худшую дорогу
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 873
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 675
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 270
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 252
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 162
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 07:39

Показали, какой вид может иметь обновленная версия ZAZ Lanos

  Комментировать

В сети показали, как будет выглядеть обновленная версия ZAZ Lanos.

Представленный вариант очень похож на Renault Logan, свидетельствуют фотографии опубликованные Autocentre.

Модель существует около 20 лет и сейчас на ZAZ не выпускается. Судя по тому, что презентованный в сентябре купе-кроссовер Renault Arkana будет производиться на мощностях "Запорожского автомобильного завода", вполне возможно, что новая версия популярного бюджетника, тоже не станет оригинальной разработкой.

Украинский Lanos имеет и отличительные детали знакомого дизайна - это новые фары и решетка радиатора. Для удешевления производства можно не красить корпуса наружных зеркал в цвет кузова и отказаться от дополнительной хромированной отделки. Основная часть узлов и агрегатов вместе с кузовом и салоном могут поступать на завод в виде румынских машинокомплектов, ведь именно Румыния собирает Dacia Logan.

Автор: autocentre.ua
 

На происхождение модели указывает сходство рисунков с концептом ZAZ Lanos M, представленным в 2007 году. На конвейер отправить автомобиль планировали в 2009-м, но этого так и не произошло.

Автор: autocentre.ua
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто

В сеть попали фото уникальных ZAZ, которые так и не были выпущены в продажу. Их экспозиции были представлены на выставке "Автодизайн-88".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, какой вид может иметь обновленная версия ZAZ Lanos». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 20837
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10638
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 5994
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 1 Просмотров: 3987
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 3447
Авто
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
4
 Просмотров: 315
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
3
 Просмотров: 126
Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля
Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля Просмотров: 180
Разгоняться до 80 км/ч в Киеве все же разрешили, но есть нюансы
Разгоняться до 80 км/ч в Киеве все же разрешили, но есть нюансы Просмотров: 135
Электросамолет основателя Google впервые поднимется в воздух
Электросамолет основателя Google впервые поднимется в воздух Просмотров: 81
Больше всего комментируют
8
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
2
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
Голосов: 15970
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть