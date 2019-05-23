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четверг, 23 мая 2019 13:17

Показали фото будущего электрокара
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Электрический хэтчбек Opel Corsa-e
Фото: automobile-magazine.fr
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e
Электрический хэтчбек Opel Corsa-e

В Сеть попали изображения электрического хэтчбека Opel Corsa-e.

Машине достанется мотор мощностью 136 л. С. и батарея на 50 кВт-ч. По циклу WLTP электрокар имеет запас хода в 340 км. Снимки автомобиля опубликовали в l'automobile Magazine.

Презентация модели запланирована на сентябрь 2019 и пройдет в рамках автосалона во Франкфурте. Продажи новой Corsa-e в Европе начнутся летом, а первые поставки - осенью.

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Французский автопроизводитель Renault показал небольшой беспилотник Ez-Pod. Электрический концепт для автономного перевозки людей и товаров обнародовали на сайте Renault Group.

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