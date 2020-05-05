Показали 5 самых ожидаемых кроссоверов года

Skoda Kamiq. Фото: autoconsulting.com.ua

Популярность кроссоверов В-класса продолжает расти. Так что производители оснащают свои новинки всем самым лучшим.

Чем привлекают покупателей самые популярные легковые автомобили в Украине, рассказали в Аutoconsulting.

Одна из самых ожидаемых новинок нынешнего года Skoda Kamiq - уже в Украине. Этот чешский компактный кроссовер инженеры Skoda снабдили всем самым лучшим, что на сегодняшний день есть в арсенале марки. В том числе и опциями от флагманской Skoda Superb.

Авто получило места в салоне, как в С-классе, большой багажник и дорожный просвет выше, чем у одноклассников, - 188 мм. Это авто также получило шумоизоляцию и комфорт езды уровня премиальных. Да и управляется Skoda Kamiq, как городской хэтчбек.

Французский Peugeot 2008 также стал одной из лучших новинок года. Его выполнили в том же стиле, что и старшие 3008 и 5008, и снабдили таким же хайтековским интерьером. Но, несмотря на меньшие размеры, 2008-й получил места в салоне и в багажнике больше, чем у "старого" 2008.

Новый компактный кроссовер В-класса Ford Puma претендует на звание лучшего в классе сразу по нескольким параметрам. У маленького спортивного кроссовера - самый большой в классе багажный отсек объемом 456 л. Также он сочетает в себе инновационность, экономичность и экологичность, вместительность, а также управляемость и драйвовость.

В пятерку ожидаемых кроссоверов попал и новый Nissan Juke. По сравнению с предшественником новый Juke стал на 75 мм длиннее, на 35 мм шире и на 30 мм выше. Однако благодаря применению высокопрочных сталей базовый кроссовер "сбросил" 23 килограмма. Под капотом базового кроссовера установлен литровый 117-сильный 3-цилиндровый турбомотор DIG-T — совместная разработка альянса Renault-Nissan и Daimler.

Также изменил свои параметры Kia XCeed. Он стал на 85 мм длиннее, на 26 мм шире и на 48 мм выше обычного Ceed. Объем багажника тоже увеличился - до 426 л. До 184 мм увеличен и дорожный просвет. А колесная база осталась неизменной - 2650 мм.

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