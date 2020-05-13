Показала 12 дорогих и роскошных авто, которые покинули в Украине

Сайт firstgear.ua собрал 12 самых интересных машин, которых оставили владельцы в нашей стране.

Bentley Arnage

Роскошный седан Bentley бросили на одном из столичных паркингов. Там он пробыл не один год, пока его не продали через аукцион арестованного имущества.

Morgan Aero 8

Ранее Morgan Aero 8 принадлежал человеку, который занимала должность министра. Единственный экземпляр, оснащенный автоматической коробкой, впоследствии выкупили и восстановили.

Rolls-Royce Corniche

В мире существует всего 5 тыс. таких машин. Соответствующий экземпляр нашли в Киеве в довольно плохом состоянии. Позже автомобиль выкупили, вывезли и вернули к жизни.

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Rolls-Royce Silver Spur II

Этот автомобиль 15 лет стоит заброшенным на территории харьковского гаражного кооператива. Всего выпустили меньше чем 1,7 тыс. таких машин.

Porsche 911 Carrera S

Этот Porsche 1996-го года выпуска пылится в одном из частных дворов Одессы. В свое время он был звездой многих шоу и мероприятий.

Porsche 928

Сразу два таких авто нашли в столице несколько лет назад. После публикации соответствующей новости в СМИ автомобили выкупили и отреставрировали. Всего выпустили 61 тыс. таких спорткаров.

Chevrolet Corvette

Спорткар нашли случайные очевидцы в лесопарковой зоне Киева несколько лет назад. В авто было выбито боковое стекло. Ее владелец так и не появился.

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BMW Z1

Всего собрали 8 тыс. родстеров Z1. Машину нашли в одном из гаражей среди кучи хлама в запорожском Мелитополе.

BMW 850

Купе нашли на одном из подземных паркингов в Днепре. Известно, что о машине забыли после того, как ее владелец покинул страну.

Лимузины ЗИЛ

Несколько лет назад в Одесский порт доставили пару лимузинов советского правительства - ЗИЛ-41047 и санитарный ЗИЛ-41042, более известный как "Черный доктор". Однако в Украине раритеты так и не зарегистрировали. Оба ЗИЛы остались ржаветь на таможне у моря.

Rolls-Royce за $ 535 тыс. бросили гнить посреди улицы в Нигерии.