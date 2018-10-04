Пойдут десятки миллионов гривен - эксперт прокомментировал разрешение на фотофиксацию

На этой неделе Кабмин постановление, разрешающее видео- и фотофиксацию. Фото: 24

Нарушения на дорогах будут фиксировать в автоматическом режиме. На этой неделе Кабмин постановление, разрешающее видео- и фотофиксацию.

"В восточной Европе такая система работает 10-15 лет. Позиция государства и полиции там достаточно мощная. У населения даже мыслей нет избегать штрафа. Если пришла квитанция хотя бы на 870-1100 грн, ее платят. В Украине эта система закрепится за жесткой позиции власти, полиции и понимание среди населения", - говорит Gazeta.ua основатель сайта Dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Сегодня контроль за соблюдением правил дорожного движения проводится исключительно приборами "Трука" или "Визир". Этим решением Кабмин расширил перечень технических средств, которые могут фиксировать нарушения.

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"В формате Киева на установку новой техники пойдут десятки миллионов гривен. Камеры должны быть качественными. Не бояться снега, дождя, резких перепадов температуры. Нужна инженерная система, программисты, налаженая система оповещения. Всю информацию будут передавать в исполнительную службу, чтобы в случае неуплаты штрафа нарушитель чувствовал себя некомфортно. Юудут ограничивать в поездках. В аэропортах не будут пускать в командировку или на отдых. Так нарушитель будет чувствовать себя под контролем и постарается больше не нарушать", - говорит эксперт.

27 сентября, заработал закон о правилах парковки. Теперь правоохранители могут забирать авто на штрафплощадку, если оно нарушает правила дорожного движения. Документ призван уничтожить стихийное парковки.