Подземный паркинг: как автомобили проваливаются под землю

В центре Киева вчера, 10 мая, под асфальт провалился автомобиль Mini Cooper. Владелец автомобиля - гражданин Чехии. Вероятной причиной провала называют прорыв трубы.

Автор: Сегодня

Неделю ранее такая же ситуация в центре города произошла с Chevrolet. Передние колеса авто провалились на дороге, где раньше была разрыта яма. Ее засыпали щебнем. Машину вытаскивали с помощью пневмооборудования.

Если с владельцем автомобиля произошел подобный инцидент, специалисты советуют готовить иск в суд. Прежде всего нужно на фото и видео зафиксировать место происшествия, обратиться в полицию. После - оценить ущерб и обратиться к адвокату.

Gazeta.ua подготовила подборку видео, в которых автомобили "ушли" под землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как автомобили "влетают" в ямы: подборка видео