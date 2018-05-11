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пятница, 11 мая 2018 14:15

Подземный паркинг: как автомобили проваливаются под землю

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В центре Киева вчера, 10 мая, под асфальт провалился автомобиль Mini Cooper. Владелец автомобиля - гражданин Чехии. Вероятной причиной провала называют прорыв трубы.

Автор: Сегодня
 

Неделю ранее такая же ситуация в центре города произошла с Chevrolet. Передние колеса авто провалились на дороге, где раньше была разрыта яма. Ее засыпали щебнем. Машину вытаскивали с помощью пневмооборудования.

Если с владельцем автомобиля произошел подобный инцидент, специалисты советуют готовить иск в суд. Прежде всего нужно на фото и видео зафиксировать место происшествия, обратиться в полицию. После - оценить ущерб и обратиться к адвокату.

Gazeta.ua подготовила подборку видео, в которых автомобили "ушли" под землю.

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Автор: gazeta.ua
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