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воскресенье, 03 января 2021 16:28

Подросток построил авто за $200 из подручных средств: відео

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  Кельвин смог построить автомобиль всего за 200 долларов. Фото: Car.ru
Кельвин смог построить автомобиль всего за 200 долларов. Фото: Car.ru

В Африке подросток по имени Кельвин построил автомобиль всего за $ 200.

Африканец стал известен после публикации видеоролика в YouTube. Об этом сообщает Car.ru.

"В Кельвина была мечта - ему хотелось иметь автомобиль, но воплотить ее в реальность было невозможно из-за нехватки денег в его семье. Подросток не собирался сдаваться. Он решил сделать автомобиль своими руками", - говорится в сообщении.

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Чтобы сделать каркасную раму подросток использовал старые профильные трубы. Мотоциклы в местности, где проживает Кельвин очень распространены, поэтому подвеску и двигатель он использовал мотоциклетную.

Кузовные детали подросток создал с помощью мусорных баков, а двери в автомобиле открываются вверх, как на дорогих спортивных автомобилях

"В салоне есть мягкие кресла и приборная панель, которую Кельвин тоже позаимствовал у мотоцикла. Салон оборудован деревянными вставками и аудиосистемой", - говорится в сообщении.

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Дата
03
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