 
Ексклюзивы
1/5
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 135
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 171
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 351
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 324
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 378
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1719
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2952
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1485
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
17
5
7
12
7
Под контролем итальянцев - начали строить автомобильный завод по евростандартам
Под контролем итальянцев - начали строить автомобильный завод по евростандартам
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
&quot;Петя, не обгоняй с правой стороны&quot; - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
Ferrari выпустит сразу 3 новых паркетника, в том числе электрические
Ferrari выпустит сразу 3 новых паркетника, в том числе электрические
Видео
Все видео
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Интервью
1/5
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 135
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2034
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 378
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1332
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 13:56

Под контролем итальянцев - начали строить автомобильный завод по евростандартам
17

  Комментировать

Завод ВАЗ
Фото: radiator.ks.ua
Завод ВАЗ
Завод ВАЗ
Завод ВАЗ
Завод ВАЗ

В этот день в 1967 году в городе Тольятти в Советском Союзе вырыли первый котлован для автомобилестроительного завода ВАЗ.

Сооружение этого предприятия стало большим событием для промышленности СССР. Договоренности и разработка концепций по этому шла не один год. За год до начала сооружения цехов предприятия, 16 августа 1966 года, в Москве подписали генеральное соглашение между итальянской компанией Fiat и советским внешнеторговые о научно-техническом сотрудничестве по разработке легковых автомобилей. Утвердили проект строительства автозавода. Он должен был быть таким, как в Италии, и соответствовать европейским требованиям.

"Это был рывок для советской промышленности и автомобилестроения. Ведь обычно в СССР двигатели делали в одном городе, кузова - в другом, детали ходовой части вообще могли везти из стран соцлагеря или иной республики. В этом случае решили построить завод, как в Италии - когда все производят в одном месте, - говорит Gazeta.ua автоэксперт Владимир Денисенко. - Такая система упрощала логистику, затраты на перевозку и делало предприятие независимым от других заводов ".

Цеха завода возводили для первой модели ВАЗ-2101. Машина не является точной копией Fiat 124. В процессе подготовки ее производства в Советском Союзе внесли более 800 изменений в конструкцию модели. Из самых заметных - усилили подвеску, вместо дисковых задних тормозов начали устанавливать барабанные, модернизировали двигатель - он получил верхнее расположение распределительного вала в головке блока цилиндров, добавили кривой стартер и увеличили расстояние между цилиндрами.

"Эти машины первых партий считают наиболее надежными. Некоторые ездят до нашего времени. Вся причина в том, на них устанавливали немало итальянских деталей. А за процессом производства на заводе следили итальянцы, - говорит специалист. - Как вспоминают бывшие работники ВАЗа, итальянские руководители линий, директора подразделений были очень требовательными - штрафовали советских рабочих, не принимали их работу. Главная причина была в том, что итальянцы не умели халтурить в серьезных вещах. Это не нравилось не только нашим рабочим, но и некоторым из чиновников, поэтому с "фиатовцами" быстренько попрощались. Мол, уже научились, помощь больше не нужна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С итальянскими корнями и европейским характером - начали выпуск новинки на ВАЗе

Первый легковой автомобиль малого класса, начали делать на Волжском автозаводе назвали "Жигули". За время выпуска модели с конвейера вышло 2710930 единиц. ВАЗ-2101 стала самой массовой советской машиной. Конструкция автомобиля оказалась удачной - за небольших размеров салон модели и багажник были просторными.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под контролем итальянцев - начали строить автомобильный завод по евростандартам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Под контролем итальянцев - начали строить автомобильный завод по евростандартам

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 44283
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9648
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9460
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 6957
&quot;Разрядил в него весь магазин ПМ&quot; - подробности стрельбы в Полтаве
"Разрядил в него весь магазин ПМ" - подробности стрельбы в Полтаве
 Просмотров: 5976
Авто
Какие электрокары чаще всего выбирают украинцы
Какие электрокары чаще всего выбирают украинцы Просмотров: 81
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
5
 Просмотров: 288
В Украине запатентовали электрогрузовик
В Украине запатентовали электрогрузовик Просмотров: 1818
Сократились продажи электромобилей
Сократились продажи электромобилей Просмотров: 126
Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн
Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн Просмотров: 540
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
"Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Голосов: 15726
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть