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четверг, 04 июля 2019 12:37

Почти половина машин Норвегии ездит на электричестве

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Почти половина машин Норвегии ездит на электричестве
В Норвегии почти каждый второй проданный автомобиль - электрический. Фото: из открытых источников

В Норвегии 48% авторынка - электрокары. Почти каждый второй проданный автомобиль - электрический.

Самая популярная марка среди норвежцев - Tesla. Американской компании принадлежит 24,5% продаж машин. В июне реализовали 3,7 тыс. электрокаров. С начала года компания продала 12,6 тыс. машин, заняла 16,1% рынка.

На втором месте - Volkswagen. С начала года марка продала 10,2 тыс. авто, что составляет 13% общих продаж.

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Третья - Toyota. Машин японской марки продали 1,7 тыс. за июнь. С начала года компания реализовала 7,9 тыс. транспортных средств, что составило 10.1% рынка.

Сейчас уровень продаж электрокаров в Норвегии недосягаем для любой другой страны мира. Похоже, что на достигнутом останавливаться не собираются. Планируют, что с 2025-го в стране все новые машины будут исключительно электрическими. Об этом сообщили на tsn.ua.

Tesla Model 3 стала самым продаваемым электромобилем в Норвегии.

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04
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