Почему в Украине высокие цены на топливо - мнение эксперта

Топливо в Украине стоит более чем в США фото: mind.ua

Министерство финансов готовит пакет изменений в Налоговый кодекс. В частности, предлагают облагать налогом автомобили, средняя рыночная стоимость которых составляет более 1,2 млн грн.

Если стоимость авто превышает 2,25 млн грн, придется дополнительно оплатить 25 тыс. грн транспортного налога. Делать это необходимо каждый год, пока машине не исполнится пять лет.

"К сожалению, наше правительство, несмотря на то, что идет война с Российской Федерацией, копирует их решения. Иногда складывается впечатление, что они только переводят на украинский язык распоряжение московских властей. Год назад начали говорить об этом налоге. Сначала он касался крупнотоннажных автомобилей. Его брали с людей, которые занимаются грузовыми перевозками. То есть водитель, который больше ездит, должен и платить больше за пользование дорогами. Затем была инициатива возврата техосмотра. На тот момент его уже отменили в Украине. Вернуть его было невозможно. Тогда начали говорить о новом налоге", - говорит Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

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По словам эксперта, когда-то техосмотр убрали из-за того, что ввели новый акциз на топливо.

"Транспортный налог существует в Украине уже много лет. Он включен именно в акцизы на топливо. Поэтому топливо в Украине стоит дороже, чем в Соединенных Штатах Америки", - добавляет Алексей Лупоносов.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,77 грн на бензин А-95 - 28,64 грн, на дизельное топливо - 28,25 грн, на автогаз - 15,81 грн.