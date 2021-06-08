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вторник, 08 июня 2021 21:35

Почему могут отказать тормоза. Три способа остановить авто
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Тормоза автомобиля должны быть исправными. Для этого за ними надо правильно ухаживать. Однако с каждым водителем может случиться, что система отказала. Как быстро и эффективно остановить автомобиль?

Почему отказывают тормоза

Чаще всего тормоза отказывают из-за того, что тормозная жидкость неправильно подается в агрегат, она старая или не соответствует техническим параметрам. Также причинами могут быть неправильная регулировка тормозных усилий, поломки суппорта, негерметичности.

Бывает, что тормоза временно отказывают, потому что в систему попал воздух. Если позволяет ситуация, сначала стоит "прокачать" педаль, нажав и отпустив ее несколько раз.
Впрочем, когда тормоза ломаются на полной скорости - это все не важно. Единственное, что имеет значение - как решить проблему.

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Способ первый - трансмиссия
Самый эффективный и безопасный способ остановки автомобиля - постепенное снижение передачи. Давить на газ не нужно, чтобы не увеличивались обороты. Указатель тахометра должен быть в рабочей зоне. Ни в коем случае нельзя резко переходить на скорости сразу на первую или вторую передачу. Это закончится трагедией.
Если у машин "автомат", его нужно перевести в ручной режим и сделать все то же самое.

Фото: pixabay

Способ второй - стояночный тормоз
Этот способ можно использовать только на небольшой скорости. Уже при 40 км/ч попытка затормозить "ручником" закончится занесением и переворачиванием автомобиля. И даже когда едете не быстро, перед использованием ручного тормоза следует убедиться, что колеса идут прямо.

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Способ третий - препятствие
Сбросить скорость могут помочь препятствия на дороге. Например, съезд на заснеженное обочину, трения колес о бордюр, в крайнем случае - трение о автомобили без людей. Этот способ торможения является чрезвычайным и используется только в тех ситуациях, когда бездействие приведет к еще худшим последствиям. Помните, что при столкновении с препятствием, машина может изменить направление движения.

В Европе для безопасности на дороге создают рампы для аварийной остановки грузовиков - Runaway truck ramp. Это специальное ответвление дороги с тупиком. Служит для того, чтобы принять грузовые автомобили, в которых сорвало тормоза. Обычно такая "рампа" покрыта толстым слоем гравия и направлена ​​вверх. Иногда там устанавливают обычные пластиковые бочки с водой, которые гасят удар. Конструкция останавливает даже нагруженные фуры без тормозов, спасая водителя, машину и груз, а также других участников движения.

На некоторых дорогах в Великобритании до конца года будут ездить беспилотные авто. будут ездить по магистралям на невысокой скорости - до 60 км/ч. Программа будет удерживать автомобиль в пределах полосы движения, давая возможность ускоряться и тормозить без участия водителя.

dexpens
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