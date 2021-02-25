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четверг, 25 февраля 2021 10:58

Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
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Карантин внес коррективы в создание праздников. В такой период празднования праздников стало реальной проблемой для многих, кто привык к торжествам или хочет сделать своему ребенку незабываемый день рождения.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Учитывая ограничения и опасения родителей, детский праздник можно сделать мобильным. Особенно это касается Киева, где нет проблем с сервисами и организацией торжеств.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

В качестве основного подвижного состава для гостей можно заказать лимузин. Речь идет о Mega Hummer H2, который может вместить до 18 человек. У него есть высокий потолок и отдельный балкон. Стоимость аренды лимузинов зависит от класса и длины авто. Цена варьируется от 500 до 2000 грн в час.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Кроме лимузинов, есть вариант выбора так называемого Party Bus. Они бывают разные по размеру и назначению, а также с MC и DJ.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Если говорить об активности, независимо от возрастных границ, незабываемые впечатления оставит дрифт-такси. Особенно, если речь идет о "Волге" с 8-литровым двигателем от Dodge Viper, пилотом которой является неоднократный чемпион по дрифту Виталий Геращенко. Договориться о незабываемых покатушках на треке можно, написав ему лично в Инстаграм.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Не все знают, но в Украине можно устроить трек-день, взяв напрокат один или несколько суперкаров. Также всегда в наличии спортивные кабриолеты и другие экзотические авто, которые позволят не только почувствовать драйв и эмоции, но и устроить фотосессию.

В перерывах между покатушками можно заехать к частному музея ретро-техники авторов YouTube-канала Кузница Тест Драйва. Там можно увидеть старинные мотоциклы, ретро-автобусы и грузовики, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Вскоре наступит весна, поэтому особенно актуальными станут не только кабриолеты, но и открытые супер-внедорожники. Речь идет о Monster Buggy i Monster Truck, которые совсем недавно появились в Украине. Они уже завоевали популярность среди людей в возрасте от 1 г до 99 лет.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Также можна забронировать единственный в стране плавающий лимузин, который сейчас готовят к весенне-летнему периоду.

Автор: Топжир
  Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников

Вы также можете заказать мобильный кейтеринг Party Place Project, который "припаркованный" на Кольцевой дороге, 22. По желанию его могут доставить в любую локацию Киева и пригорода. Именно в этом американском вагончике готовят самые вкусные бургеры в столице.

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