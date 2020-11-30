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понедельник, 30 ноября 2020 17:47

Пиво швейцарской пивоварни будут перевозить электрогрузовики

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Пиво швейцарской пивоварни будут перевозить электрогрузовики
Электро грузовики Renault Trucks Z.E. могут работать без шума Фото:media.renault.com

Швейцарская пивоварня Feldschlösschen получила первые электрические грузовики Renault D Wide Z.E. для экспорта пива.

Это произошло в рамках соглашения между Renault Trucks и Carlsberg Group, подписанного в феврале этого года. Французская марка должна предоставить пивоварне 20 грузовиков D Wide Z.E.

Renault является одной из первых компаний, которая начала производить электрические грузовики серийными партиями. Их выпускают на фабрике в городе Бленвиль-сюр-Орн, в Нормандии.

Renault D Wide Z.E. - электрический грузовик весом 26 т. Его выпустили в прошлом году. Имеет 2 электродвигателя. Их мощность - 370 кВт и 260 кВт. Один из них расположен в колесной базе. Такое сочетание обеспечивает взаимодействие кузова и груза. Колесная база автомобиля - 3,9 м, позволяет грузовику преодолевать дороги плохого качества.

Запас хода Renault D Wide Z.E составляет от 200 до 300 км, в зависимости от емкости АКБ. Грузовик можно полностью зарядить за 1-2 ч через разъем Combo CCS мощностью 150 кВт. Для ночной зарядки с переменным током время полной зарядки аккумулятора составляет 12 ч.

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Французская компания Renault планирует выпустить бюджетный кроссовер. Официальное название автомобиля еще неизвестно, в сети его прозвали Grand Duster. На европейский рынок кроссовер выйдет под маркой Dacia в октябре следующего года.

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Дата
30
ноября

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